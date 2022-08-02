Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı - Son Dakika
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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

02.08.2022 10:56
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Eylül'de yapılacak 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Eylül'de yapılacak 2022- İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Ağustos'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ağustos 2022
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı - Son Dakika

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