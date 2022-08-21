Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

21.08.2022 14:52
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi (AÜ) örgün lisans ve önlisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken Açıköğretim Sistemi programlarının da yüzde 100 doluluk oranına...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi (AÜ) örgün lisans ve önlisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken Açıköğretim Sistemi programlarının da yüzde 100 doluluk oranına eriştiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 52'si okul birincisi olmak üzere, aralarında Türkiye 760'ıncısı, 838'incisi, 910'uncusu, 911'incisi ve 1191'incisinin de bulunduğu başarılı öğrencilerin AÜ örgün programlarında okumaya hak kazandığı kaydedildi.

Örgün programlarda 52 okul birincisinin yanı sıra yerleşen öğrencilerin yüzde 44,5'inin ilk üç tercihinde, yüzde 63'ünün ilk beş tercihinde, yüzde 87'sinin ise ilk 10 tercihinde AÜ'yü seçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni kayıt olan öğrenciler de ikinci üniversite imkanından yararlanabiliyor. Tüm kontenjanların dolduğu AÜ'de öğrenme olanakları ise bitmiyor. AÜ Açıköğretim Sistemi tarafından 2002 yılında hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite, hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkanı tanıyor. İkinci üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve önlisans programlarına başvurabilirken önlisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da önlisans programlarına başvurabiliyor."

Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için ikinci üniversite, şartsız ve sınavsız 39 önlisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunduğu belirtilen açıklama, "İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların 'https://aoskayit.anadolu.edu.tr' adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya 'http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/' web sitesinden alınabilir. Kayıtlar 22 Ağustos'ta başlıyor ve 17 Ekim'e kadar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor
Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:24 Fransız Le Figaro gazetesinden, dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan yazısı: Vazgeçilmez konumdalar
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 14:52:50. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement