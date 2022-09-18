Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiğinden yeni takvime göre yeniden yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS ) Lisans oturumları tamamlandı.

Kaynak: AA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı - Son Dakika

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