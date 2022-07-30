KPSS lisans oturumları yarın başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ( KPSS ) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları yarın yapılacak.

Kaynak: AA

Kıbrıs, KPSS, Güncel, Son Dakika

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