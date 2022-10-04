DGS ek tercihleri alınmaya başlandı - Son Dakika
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DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

04.10.2022 15:34
DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 10 Ekim'e kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

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Kaynak: AA

DGS Sınavı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DGS ek tercihleri alınmaya başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DGS ek tercihleri alınmaya başlandı - Son Dakika
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