ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 10 Ekim'e kadar yapılacak.

Kaynak: AA

DGS Sınavı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DGS ek tercihleri alınmaya başlandı - Son Dakika

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