Olçok ailesinden açıklama:

15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Erol Olçok'un ailesi yaptığı yazılı açıklamayla Nihal Olçok'a tepki gösterdi. Olçok ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Erol Olçok ve Nihal Olçok'un 2013 tarihinde boşandığı vurgulanarak, "Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.



Olçok ailesi, Nihal Olçok'un son dönemde sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalara yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un Nihal Olçok ile 2013'te anlaşmalı boşandığı belirtilerek, çiftin çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetinin Erol Olçok'un aldığı, şehadetinden sonra da çocukların vasisinin amcaları Cevat Olçok olduğu vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Nihal Hanım, 30 Kasım 2016'ya kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok ailesi olarak, Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL