Ölçü aletleri denetimleri: Uygunsuz bulunanlara 161 bin TL ceza

Samsun'da yapılan ölçü aletleri denetimlerinde uygunsuz bulunan 242 ölçü aletine toplam 161 bin 7 TL idari para cezası uygulandı.

'Her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru, ayarlı, damgalı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanılması' vizyonu ile çalışmalarına devam eden Samsun Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla piyasadaki ölçü ve tartı aletlerini denetlemeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ve tüketicilerin günlük hayatlarında, ticarette, endüstride ve ulaşımda sıklıkla kullandıkları ürünlere yönelik olarak bilgilendirme, gözetim ve denetim faaliyetleri gerçekleştiren İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Samsun'daki tüm ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve damgalı olarak kullanılmasını sağlamak üzere çalışmalarına yıl boyunca sürdürüyor.

2021 yılının ilk 6 ayında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında, Samsun'daki akaryakıt ve LPG istasyonları başta olmak üzere yüksek çekerli baskül kullanıcıları, takograf ve taksimetreli araçlar, kuyumcu, gümüşçü gibi hassas terazi kullanıcıları, hazır ambalajlı mamul üreticileri, balıkçı, baharatçı, aktar, pastane, manav, marketler, kargo şirketleri gibi işyerlerindeki 2 bin 74 ölçü aletinde yapılan denetim sonucu; uygunsuz bulunan 242 adet ölçü aletine toplam 161 bin 7 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından, ticarette kullanılan piyasadaki ölçü ve tartı aletlerinin ölçüm doğruluğu, teknik düzenlemelere uygunluğu ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığı yoğun bir şekilde denetlendiğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Vatandaşlarımız, kendi tüketimlerine yönelik ürünlerin miktarlarının ölçümünde kullanılan ölçü aletlerinin doğruluğuna yönelik şüphe duymaları halinde ALO-130 şikayet hattı ve e-devlet 'Ölçü ve Ölçü Aletleri Şikayetlerine Ait İşlemler' sekmesi üzerinden kolaylıkla bildirimde bulunabilirler" diye konuştu. - SAMSUN