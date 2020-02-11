Ölçü aletleri muayene süresi 2 Mart'ta tamamlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölçü aletleri muayene süresi 2 Mart'ta tamamlanacak - Son Dakika

Ölçü aletleri muayene süresi 2 Mart'ta tamamlanacak

6 saat önce

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin belirli sürelerde Periyodik Muayeneye tabi tutulması süresi 2 Mart tarihinde dolacak.

Ölçü aletleri muayene süresi 2 Mart'ta tamamlanacak, System.String[]

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin belirli sürelerde Periyodik Muayeneye tabi tutulması süresi 2 Mart tarihinde dolacak.


Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin belirli sürelerde Periyodik Muayeneye tabi tutulması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununa göre zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi 29 Şubat 2020 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 29 Şubat 2020 tarihi hafta sonu tatiline denk gelmesinden dolayı müracaatlar bir sonraki iş günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilmektedir" denildi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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