Ölçü aletlerinin damga işlemlerinde düzenleme - Son Dakika
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Ölçü aletlerinin damga işlemlerinde düzenleme

6 saat önce

Ölçü aletlerinin tamir ve bakım süreçlerindeki damgalama işlemlerinde düzenlemeye gidildi.

Ölçü aletlerinin damga işlemlerinde düzenleme, System.String[]

Ölçü aletlerinin tamir ve bakım süreçlerindeki damgalama işlemlerinde düzenlemeye gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, servis tarafından yapılacak muayenelerde kullanılacak tüm damgalar güvenilir ve izlenebilir olacak.

Servisler tarafından kullanılacak damgada, ölçü aletinin ilgili mevzuatında aksi bir hüküm bulunmadığı takdirde servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret/logo, servis kodu, ölçü aletinin periyodik muayenesinin izlenme süresine uygun tarih bilgisi veya yılın son iki rakamı ve muayeneyi yapan personele ait kodlamalar bulunacak.

Muayeneler sonucu mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ölçü ve ölçü aletlerinin damgaları iptal edilerek kullanımdan kaldırılması sağlanacak.

Bakanlık tarafından tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş kişiler, muayeneler sonucunda tamire sevk edilenler ile ölçü ve ölçü aletlerinde meydana gelecek arıza veya teknik/teknolojik ihtiyaçlar sebebiyle ölçü ve ölçü aleti sahibi veya kullanıcılarından gelecek talepler üzerine, bu aletlerin damgalarını sökerek tamirini yapabilecek.

Damgaları sökülen ölçü ve ölçü aletlerinden, sabit ve sökülüp taşınması güç olanlardan tamir sonrası ilk muayeneye hemen tabi tutulamayanlar, tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş kişiler tarafından geçici damgayla damgalanacak. Geçici damganın yapıldığı tarihi belirten tutanak düzenlenecek.

Geçici damga süresi, tutanakta belirtilen geçici damganın yapılışını takip eden günden başlayarak 15 gün olacak. Geçici damgası yapılan ölçü ve ölçü aleti kullanıcısı tarafından, geçici damga süresinde ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgasının yapılması için başvurusunun usulüne uygun olarak yetki kapsamına göre servise/il müdürlüğüne iletilmesi gerekecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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