Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi - Son Dakika

Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi

24.12.2020 09:09
Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi, System.String[]

Ölçü ve ölçü aletleri için alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlendi.

Ölçü ve ölçü aletleri için alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri belirlendi.

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için metresine göre 76 kuruş ila 1,5 lira, hacim ölçekleri için 1,3 lira ila 51,7 lira, kütle ölçüleri için kilogramına göre 2,5 lira ila 97,1 lira olarak uygulanacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 768,7 lira olacak.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 44,6 lira ile 1702,1 lira aralığında uygulanacak, otomatik tartı aletlerinde bu rakam 335,8 lira ile 559,7 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletleri (aks kantarları) için söz konusu ücret 376,3 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 24 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 16,9 lira olarak belirlendi.

Hububat muayene aletleri için söz konusu rakam 13,1 lira ile 19,7 lira arasında uygulanacak.

Muayene ve damgalama ücretleri gaz sayaçları için sınıfına göre 13,1 lira ile 106,6 lira, su sayaçları için anma debisine göre 2,5 lira ile 14,5 lira, elektrik sayaçları için ise 7,4 lira ile 57,6 lira arasında değişecek.

Taksimetreler 89,6 liraya, naklimetreler de 27,4 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga ücretleri 75,3 lira ile 200,8 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene ücreti 102,5 olacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 1158,4 lira, saha harici muayene için 661,9 lira alınacak.

Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu Oyuncu Atilla Saral bu kez de Londra'da mahsur kaldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mesaj düellosu sürüyor! Sarı-kırmızılılardan kupalı mesaj Börekçi dükkanı, 1 haftada 2 kez kurşunlandı Lille, Burak Yılmaz'ın son dakikalarda attığı golle Montpellier'i devirdi Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Koronavirüs mutasyonla bitebilir" dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi         
08:42
Antarktika'da bile görülen koronavirüs salgını Samsun'un Karaperçin Mahallesi'ne giremedi Antarktika'da bile görülen koronavirüs salgını Samsun'un Karaperçin Mahallesi'ne giremedi         
08:16
İngiltere Ali Sakallıoğlu'nu konuşuyor: Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edildi İngiltere Ali Sakallıoğlu'nu konuşuyor: Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edildi         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı         
07:27
5 partinin imzasıyla TBMM'de kabul edildi! 2021 5 partinin imzasıyla TBMM'de kabul edildi! 2021 "İstiklal Marşı Yılı" oluyor         
02:21
Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi         
01:20
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak         
00:40
Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da yılın ilk kar yağışı başladı Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da yılın ilk kar yağışı başladı         
23:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar         
22:05
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 09:18:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei