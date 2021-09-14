Ölçü aletlerinin muayene ve damgası için yetkili servislere de başvurulabilecek

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgası için başvurular sanayi ve teknoloji il müdürlüklerinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilmiş servislere de yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Ekim'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçici damgası yapılan ölçü ve ölçü aleti kullanıcısı, 15 günde muayene ve damgası için sanayi ve teknoloji il müdürlüklerinin yanı sıra Bakanlık tarafından belirlenen yetkili servislere de başvuruda bulunabilecek.

Önceki düzenlemede, söz konusu işlem için en geç 15 gün içinde ölçü aletinin bulunduğu Bakanlık il müdürlüğüne müracaat şartı yer alıyordu.

Belirlenen servisler, ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesini veya muayenesiyle birlikte tamir ve ayarını yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş yerlerini kapsayacak.

Yönetmelik, 14 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.