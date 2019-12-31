Ölçü, tartı ve sayaçlara muayene uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölçü, tartı ve sayaçlara muayene uyarısı - Son Dakika

Ölçü, tartı ve sayaçlara muayene uyarısı

6 saat önce

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü elektrik sayacı, su sayacı, doğal gaz sayacı, ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri ile ilgili uyarıda bulundu.

Ölçü, tartı ve sayaçlara muayene uyarısı, System.String[]

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü elektrik sayacı, su sayacı, doğal gaz sayacı, ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri ile ilgili uyarıda bulundu.


Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının ölçü ve ölçü aletlerini periyodik muayene ve damgalama işlemleri için 29 şubat 2020 tarihine kadar ilgili birimlere periyodik muayene müracaat beyannamesini vermek zorunda olduğu duyuruldu.


Yapılan açıklamada ölçü aletlerinin periyodik muayene damgalama işlemleri için elektrik, su ve gaz sayaçlarında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, otomatik tartı aletleri, I ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg'ın altında olan III.ve IV. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, taksimetreler, egzoz emisyon ölçme cihazları, takoğraflar, ısı sayaçları, hız tespit cihazları, ortalama hız tespit cihazları için bakanlık veya il müdürlüğünce yetkilendirilen muayene servislerine, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg'ın altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri için grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına, sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt sayacı, LPG sayacı, adblue sayacı, süt sayacı ve diğer sistemler), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları, hassas kütle ölçüleri (F1 ve F2 sınıfı), 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları ve maksimum kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ve aks kantarları için Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) başvuru yapılması gerektiği bildirildi.


Tartı aletlerinin ve akaryakıt, LPG sayaçlarının periyodik muayene süresinin iki yıl olduğu ve 2018 yılı damgalı ölçü ve tartı aleti kullanıcıları 2020 Şubat ayı sonu mesai bitimine kadar periyodik muayene için başvurulmak zorunda olduğu vurgulandı.


Ayrıca yukarıda bahsedilen ölçü ve ölçü aletlerini kullanan resmi veya tüzel kurum ve kuruluşlar ile bireysel kullanıcıların kullanmakta oldukları ölçü ve ölçü aletlerini süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmemesi halinde 613 TL ile 12 bin 258 TL arasında idari para cezası uygulanacağı açıklandı. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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