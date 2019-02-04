Ölçü ve Ölçü Aleti Beyannameleri İçin Son Gün 28 Şubat

Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ölçü ve ölçü aletleri beyannamelerin teslimi için son tarihin 28 Şubat olduğunu açıklandı.

Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ölçü ve ölçü aletleri beyannamelerin teslimi için son tarihin 28 Şubat olduğunu açıklandı.



Akaryakıt sayaçları ve ölçekleri, LPG sayaçları, adblue sayaçları, kantarlar, basküller, genellikle kuyumcu ve eczanelerde kullanılmakta olan hassas tartı aletleri, otomatik tartı aletleri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, hassas olan ve hassas olmayan kütleler (gram ve kilo) ve kütle setleri, taksimetreler, naklimetreler, takograflar, aks kantarları, otomatik ray kantarları, egsoz gazı emisyon ölçüm cihazları, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler) maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçülerinin periyodik muayene yaptırmaları için son gün 28 Şubat olarak belirlendi.



Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için zamanında periyodik muayene müracaatı yapmayanlara her bir ölçü ve ölçü aleti için 2 bin 600 lira idari para cezası uygulanması hükmü bulunduğunu, ilgililerin idari para cezasına muhatap olmamaları için zamanında periyodik muayene müracaatlarını yapılması gerektiğini vurgulandı. - ERZURUM

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