Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Muayenesi 28 Şubat'ta Sona Erecek

Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesi için müracaatların 28 Şubat'ta sona ereceğini bildirdi.

Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesi için müracaatların 28 Şubat'ta sona ereceğini bildirdi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre; ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir muayene edilerek, damgalanmasının zorunlu olduğu hatırlatılarak, ölçü ve ölçü aletlerinin 2019 yılı periyodik muayenesi için müracaatların 28 Şubat günü mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.



Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesinin yaptırılmadan kullanılmasının yasak olduğu belirtilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:



"Damgalanmamış, damga süresini geçirmiş veya damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, bozulmuş ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılması ve alım satım yerlerinde bulundurulması suçtur. 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği" ile söz konusu Yönetmelikte bazı değişiklik yapılarak; Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile 1. ve 2. sınıf otomatik olmayan tartı aletlerini kullananların periyodik muayene için müracaatlarını en geç 28 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar Yetkili Muayene Servislerine müracaat edeceklerdir.



Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar hassas olmayan kütle ölçüleri, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ile çekeri 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV. sınıf otomatik olmayan mekanik tartı aletleri ile 2000 kg'ın üzerindeki Otomatik Olmayan Elektronik ve Mekanik Tartı Aletleri, Hassas Kütle Setleri, Akaryakıt, Tanker ve LPG sayacı gibi ölçü ve ölçü aletlerini kullananların periyodik muayene için müracaatlarını en geç 28 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapmaları zorunlu bulunmaktadır.



Periyodik muayene yaptırmak için zamanın da beyanname vermeyenler hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiili işlendiğinden dolayı 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır." - ADANA

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