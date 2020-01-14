Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat - Son Dakika

Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ölçü ver tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat'ta son bulacağı duyuruldu, işletme sahipleri uyarıldı.

Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ölçü ver tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat'ta son bulacağı duyuruldu, işletme sahipleri uyarıldı.


Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'na göre; kişilerin, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaat beyannamesini 28 Şubat 2020 tarihine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ölçü ve Ayar Grup Merkezi'nden veya e-devlet üzerinden iletmemesi halinde yasal süreç başlatılacak.


İdari para cezası uygulanacak


Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'nda yer alan kuralları işletmecilerin yerine getirmemesi durumunda 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu uyarınca; damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişilere 613 liradan 12 bin 258 lira kadar idari para cezası verilecek, ölçü aletlerine el konulacak.


Öte yandan damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkilerde kullanan bir kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırken; ayarın doğru olmadığını bildiği halde aletle ölçü yapan ve bu doğrultuda haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanunu'nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre yargılanacak. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:12:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]