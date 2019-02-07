Son Dakika Haberleri: Ölçü ve Tartı Aletlerinde Beyanname İçin Son Gün 28 Şubat

Ölçü ve Tartı Aletlerinde Beyanname İçin Son Gün 28 Şubat

33 dakika önce

Beyşehir Belediyesi, her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi için tanınan son müracaat tarihinin 28 Şubat 2019 olduğunu duyurdu.

Ölçü ve Tartı Aletlerinde Beyanname İçin Son Gün 28 Şubat, System.String[]
Beyşehir Belediyesi, her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi için tanınan son müracaat tarihinin 28 Şubat 2019 olduğunu duyurdu.


Beyşehir Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, her iki yılda bir periyodik olarak yapılmakta olan ölçü ve tartı aletlerinin damgalama işlemleri için müracaatların 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabileceği belirtildi.


Açıklamada, Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçe sınırları içerisinde ticaret amacıyla kullanılan ya da mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar, damgalarının yapılması ve beyanname verilmesi için Beyşehir Belediyesi'ne belirtilen son başvuru tarihine kadar müracaat edilmesinin, ilgilileri cezalı duruma düşmekten kurtaracağı bildirilerek, "Ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir periyodik olarak muayene-ayar ve damgalarının yapılması gerektiği için, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerimizde bulunan tüm damgalı ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü, Beyşehir Belediyemiz bünyesindeki Ölçü Ayar Memurluğu tarafından yapılmaktadır.

Ellerinde elektronik, mekanik ölçü tartı aletleri bulunan esnaf, pazarcı, işyeri sahipleriyle, resmi ve özel dairelerin Belediyemiz Ölçü Ayar Memurluğu'na 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar müracaat edip beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Kanunen muayene ve damgaları yaptırılmayan ölçü tartı aletlerini kullananlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Hüyük, Beyşehir, Beyşehir Belediyesi, 28 Şubat, Ekonomi
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