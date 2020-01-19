Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesini Unutmayın - Son Dakika

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Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesini Unutmayın
6 saat önce
2020 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
2020 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.
2 yılda bir muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Talas Belediyesi'ne müracaat ediliyor.
3516 sayılı Ölçüler ve Tartılar Kanunu'na göre 2 yılda bir yapılması zorunlu olan muayene için başvurular 1 Ocak 2020 ve 1 Mart 2020 tarihleri arasında Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılacak.
Yeni alınmış ve garantisi devam eden ölçü ve tartı aletleri için herhangi bir muayene şartı aranmıyor. - KAYSERİ
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