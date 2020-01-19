Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesini Unutmayın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesini Unutmayın - Son Dakika

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesini Unutmayın

6 saat önce

2020 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesini Unutmayın, System.String[]

2020 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.


2 yılda bir muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Talas Belediyesi'ne müracaat ediliyor.


3516 sayılı Ölçüler ve Tartılar Kanunu'na göre 2 yılda bir yapılması zorunlu olan muayene için başvurular 1 Ocak 2020 ve 1 Mart 2020 tarihleri arasında Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılacak.


Yeni alınmış ve garantisi devam eden ölçü ve tartı aletleri için herhangi bir muayene şartı aranmıyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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