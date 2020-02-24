Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 2 Mart - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 2 Mart - Son Dakika

Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 2 Mart

6 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 2 Mart 2020 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 2 Mart, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 2 Mart 2020 tarihinde sona ereceğini duyurdu.


Selçuklu Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü, tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aleti kullananların beyannamelerini 2 Mart 2020 tarihine kadar Selçuklu Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ölçü Aletleri Servisi'ne vermeleri gerektiğini ifade edildi. Damgalı ölçü ve tartı aleti bulunduran, kullanan veya satış için bekleten bütün ölçü ve tartı aleti mükelleflerinin ölçü aletlerinin cinslerini, sayılarını ve markalarını bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor. Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre ölçü ve tartı aletlerini damgasız olarak kullanmanın suç olduğu belirtilen açıklamada, belirtilen süre içinde ölçü ve tartı beyannamesi vermeyenlerle, damgasız ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesi gereğince yasal işlem uygulanacağı kaydedildi. - KONYA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:49:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 2 Mart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]