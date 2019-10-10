Son Dakika Haberleri: Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

1 saat önce

Antalya'da düzenlenecek 4. Kaleiçi Old Town Festivali temsilcileri, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret, System.String[]

Antalya'da düzenlenecek 4. Kaleiçi Old Town Festivali temsilcileri, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Farklı 24 ülkenin 48 şehrinden gelen misafirler, ziyaret ettikleri Vali Karaloğlu'na ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim ettiler.

Ziyarette, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, organizasyon ekibinin tanıtımını yaparak festivalin içeriğini anlattı.

Festivali geleneksel olarak nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini belirten Uysal, "Turizmin göz bebeği Antalya'yı ve Kaleiçi'ni kente gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla bugün festivalimizi başlatıyoruz. Amacımız, antik kentlere yönelik ilgiyi artırmak, bu şehirlerin eğitim ve bilimsel amaçlı kullanımlarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara teşekkür eden Vali Karaloğlu da bu tarzdaki organizasyonların artırılması gerektiğini vurguladı.

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı Son Dakika: Marmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin DEAŞ planını deşifre etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 21:07:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]