Gelecek maç G.Saray ile oynayacak olan Manchester United, sahasında yine yıkımı yaşadı - Son Dakika

Gelecek maç G.Saray ile oynayacak olan Manchester United, sahasında yine yıkımı yaşadı

Gelecek maç G.Saray ile oynayacak olan Manchester United, sahasında yine yıkımı yaşadı
Son Güncelleme: 30.09.2023 19:30

Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Manchester United, sahasında Crystal Palace'a 1-0 yenildi. Old Trafford'da oynanan maçta Palace'ın golünü 25. dakikada Andersen kaydetti.

Bu sezon lige istediği gibi başlayamayan ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan Manchester United, sahasında Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

TEK GOLÜ ANDERSEN ATTI

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Palace 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 25. dakikada Andersen kaydetti.

GALATASARAY MAÇI 3 EKİM'DE

Crystal Palace bu sonuçla puanını 11'e çıkarırken ev sahibi ise 9 puanda kaldı. United, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Salı günü sahasında karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Crystal Palace FC, Manchester United, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Gelecek maç G.Saray ile oynayacak olan Manchester United, sahasında yine yıkımı yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek maç G.Saray ile oynayacak olan Manchester United, sahasında yine yıkımı yaşadı - Son Dakika
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