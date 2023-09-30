Bu sezon lige istediği gibi başlayamayan ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan Manchester United, sahasında Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Palace 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 25. dakikada Andersen kaydetti.
Crystal Palace bu sonuçla puanını 11'e çıkarırken ev sahibi ise 9 puanda kaldı. United, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Salı günü sahasında karşılaşacak.
Son Dakika › Futbol › Gelecek maç G.Saray ile oynayacak olan Manchester United, sahasında yine yıkımı yaşadı - Son Dakika