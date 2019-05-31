Son Dakika Haberleri: Oldrati, sürdürülebilir üretimi tercih ediyor
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Oldrati, sürdürülebilir üretimi tercih ediyor

1 saat önce

Oldrati Group, yüksek teknoloji plastik komponent üretimi alanında faaliyet gösteren CETRA firmasını 2018 yılının sonunda bünyesine kattı.

Oldrati, sürdürülebilir üretimi tercih ediyor , System.String[]
Oldrati Group, yüksek teknoloji plastik komponent üretimi alanında faaliyet gösteren CETRA firmasını 2018 yılının sonunda bünyesine kattı. Bu birliktelikle ürün gamını da büyüten Oldrati, sürdürülebilir yeni nesil ürün imalatına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:23 
Ekonomi
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