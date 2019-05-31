Oldrati, sürdürülebilir üretimi tercih ediyor
1 saat önce
Oldrati Group, yüksek teknoloji plastik komponent üretimi alanında faaliyet gösteren CETRA firmasını 2018 yılının sonunda bünyesine kattı.
Oldrati Group, yüksek teknoloji plastik komponent üretimi alanında faaliyet gösteren CETRA firmasını 2018 yılının sonunda bünyesine kattı. Bu birliktelikle ürün gamını da büyüten Oldrati, sürdürülebilir yeni nesil ürün imalatına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:23
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