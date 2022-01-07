"Öldü" denilen bebek kurtarılamadı - Son Dakika

Adana'da "öldü" denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan erkek bebek, tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Herekli Mahallesinde yaşayan 5 aylık hamile Melek Sert (32), 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanınca Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta günü öğle saatlerinde ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek- Hasan Sert çiftine teslim edildi.

Bebeğinin cenazesini, otomobil ile mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götüren Hasan Sert (34), yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin yaşadığını anlayan Sert, ambulans çağırdı. Bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

Ailesinin yaşamasını beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan baba Hasan Sert, cenazeyi teslim almak için hastanenin morguna geldi. Sert, "Kalbi durmuş. Doktorları kalbini çalıştırmaya çalışmış ama ölmüş. İhmali olanlardan şikayetçiyim. Çok üzgünüz. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Bizi en çok üzen bebeğimin iki kez ölmesi. Bu bizi çok yaraladı" dedi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)