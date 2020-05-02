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Öldü denilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un fabrika açtı
6 saat önce
Dünya medyasında öldüğüne dair haberler çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ve videosu ortaya çıktı.
Dünya medyasında öldüğüne dair haberler çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ve videosu ortaya çıktı.View on euronews
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2.05.2020 21:00:33. #1.13#
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