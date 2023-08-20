Öldü sandığı oğlunun yürüyerek geldiğini görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Öldü sandığı oğlunun yürüyerek geldiğini görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu

Öldü sandığı oğlunun yürüyerek geldiğini görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu
Son Güncelleme: 20.08.2023 21:40

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında başka bir sahilde bulunup babasına teslim edildi.

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında başka bir sahilde bulunup babasına teslim edildi. Oğlunun hayatını kaybettiğini düşünürken bir anda karşısında gören baba ise gözyaşlarına boğuldu.

Bugün saat 15.00 sıralarında Eğirdir'e babasıyla birlikte gelen Yusuf Y. Ö., serinlemek için göle girdi. Yusuf Yiğit bir süre gölde yüzdükten sonra gözden kayboldu. Çocuğunun gölde olmadığını fark eden baba Murat Özen, oğlunun boğulduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri ve gönüllü vatandaşlar 14 yaşındaki Yusuf Y.Ö.'yü bulmak için gölde arama çalışmaları yürüttü. Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yazla Mahallesi'ndeki sahilleri aradığı sırada Yusuf Y. Ö.'nün Eğirdir Askeri Yazlık Gazino sahilinde yüzdüğünü fark etti. Gölden çıkarılan çocuk, ilk göle girdiği sahile polis tarafından yürüyerek getirildi. Oğlunun boğulduğunu sanan baba Murat Özen onu görünce adeta şoka girdi. Gözyaşlarını tutamayan baba Özen, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Eğirdir Hastanesine kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanılan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yusuf Yiğit, Murat Özen, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öldü sandığı oğlunun yürüyerek geldiğini görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
23:08 Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusu da var
22:55 Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusu da var
22:53 Fark yedik! 12 Dev Adam'ın 2024 Paris Olimpiyatları hayali sona erdi
22:40 Fark yedik! 12 Dev Adam'ın 2024 Paris Olimpiyatları hayali sona erdi
22:35 Küresel ticarette tehlike çanları çalıyor! Kuraklık Panama Kanalı'nı vurdu, gemiler körfeze demir attı
22:22 Küresel ticarette tehlike çanları çalıyor! Kuraklık Panama Kanalı'nı vurdu, gemiler körfeze demir attı
22:20 Morutan, resmen Ankaragücü'nde! İşte bonservisi
22:07 Morutan, resmen Ankaragücü'nde! İşte bonservisi
21:47 Dünya Kupası'na damga vuran olay! Kadın futbolcuyu zorla dudağından öptü
21:34 Dünya Kupası'na damga vuran olay! Kadın futbolcuyu zorla dudağından öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2023 23:41:04. #1.11#
SON DAKİKA: Öldü sandığı oğlunun yürüyerek geldiğini görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement