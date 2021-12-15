Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafo bahçesinde yerde yatan şahıs, vatandaşların uyarılarına rağmen tepki vermedi. Bunun üzerine yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yerde hareketsiz yatan ve öldü sanılan şahsın uyuduğu ortaya çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 1914 Sokak ile Münir Özkul Sokağının kesiştiği noktada bulunan trafonun bahçesinde, yerde hareketsiz bir şekilde yatan birini gördü. Hareketsiz yatan adamın, seslenmelere rağmen tepki vermemesi üzerine öldüğünü düşünen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gerçek ise polis ve sağlık ekipleri gelince ortaya çıktı. Yerde yatan adamın sesleri duyup uyanması ile herkes rahat bir nefes aldı. Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olayın ardından yapılan kontrollerde, adamın 48 yaşında olduğu ve akşam saatlerinde trafonun duvarından atlayarak bahçeye girdiği ve uyuduğu öğrenildi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından vatandaş, kontrollerinin ardından trafo bahçesinden eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı. - AYDIN