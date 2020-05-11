Öldü sanıldı, yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika

ANTALYA'da kimliği belirsiz 70 yaşlarında bir adam, parkta hareketsiz yatar halde bulundu. Öldüğü düşünülen, gelen sağlık ekiplerinin yaşadığını fark etmesiyle ambulansa alınan adam, hastaneye götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi eski sanayide öğle saatlerinde meydana geldi. Sanayi içerisindeki parkta 70 yaşlarında bir kişinin ağzında maske ile hareketsiz yattığını görenler 112'yi aradı. Yanında cep telefonu bulunan adamın nabzını ölçen vatandaşlar, öldüğünü düşündü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği adamın yaşadığı belirlenince ambulansla hastaneye götürüldü.