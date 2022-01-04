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Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! - Son Dakika

Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor!

04.01.2022 16:42

Adana'da 5 aylık hamile olan kadının 'düşük yapıyorsun' diyerek canlı dünyaya getirdiği erkek bebeği, ölü sanılarak hastane tarafından kefenlenip aileye teslim edilmişti. Bebeğin cenaze yolunda ağlaması kan donduran gerçeği ortaya çıkarmıştı. Mezarı bile kazılan bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken baba Hasan Sert, kan bağışı çağrısında bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasına kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak günü saat 12.40'ta ağırlaştı.

5 AYLIK BEBEK KEFENİYLE ÇİFTE TESLİM EDİLDİ

Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.

Ölü sanılıp gömmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

MEZARLIĞA GİDERKEN AĞLAMA SESİNİ DUYDULAR

Bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı'na otomobille götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp, ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

Ölü sanılıp gömmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Henüz ismi bile konulmayan bebeğin yoğun bakım servisindeki kuvözde yaşam mücadelesi sürüyor. Bebeğinden gelecek iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, sağlık durumunda ilerleme de gerileme de olmadığını öğrendiğini söyledi. Kuvözde bebeğini gördüğünü anlatan Sert, O içeride savaşıyor, ben de dışarıda savaşacağım. Dün kan istediler. Bir kısmını arkadaşlar bağışladı, bir kısmını da hastane Kızılay'dan temin etti.

Ölü sanılıp gömmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

BABASI KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ara ara kan ihtiyacı olacakmış. Kan bağışçılarına sesleniyorum. 0 RH negatif kan bağışlamak isteyen varsa hastaneye gelip 'Kimliksiz bebek' veya 'Sert bebek' için kan vereceklerini söylerlerse sevinirim. Bağışçılardan Allah razı olsun. Bebeğimi ilk kez sarıldığı poşetten ve kefenden çıkardığım fiziksel görünümüyle şimdiki arasında fark var. İl Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı bildirildi. İnşallah bizi bu duruma düşürenler cezalarını bulur. Ben çektim, başkası çekmesin. Kimse evladıyla böyle bir şey yaşamasın dedi. Anne Melek Sert de bebeğinden gelecek umutlu haberi beklediğini ve ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Ölü sanılıp gömmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine olayda ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü de bebeğin doğumunda görevli sağlık personelinden ölüm raporu veren doktorlara kadar tüm ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Hasan Sert, Kan Bağışı, Hastane, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! - Son Dakika
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