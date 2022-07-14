Öldü zannediliyordu! Alzaymır hastası yaşlı adam hiç akla gelmeyen yerde bulundu - Son Dakika
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Öldü zannediliyordu! Alzaymır hastası yaşlı adam hiç akla gelmeyen yerde bulundu

14.07.2022 10:51
Öldü zannediliyordu! Alzaymır hastası yaşlı adam hiç akla gelmeyen yerde bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, komşusunun bahçesinde uyurken bulundu. Ailesi sevinçle karşılarken sağlık durumu iyi olan yaşlı adam evine getirildi.

Değirmenli köyünde yaşayan 81 yaşındaki Durmuş Uncu'dan haber alamayan yakınları, bir süre yaşlı adamı kendi imkanları ile aradı Yaşlı adamın bulunamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan yakınları, yardım istedi.

BAHÇEDE UYURKEN BULUNDU

Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Gece yarısından itibaren arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam kaybolduktan 9 saat sonra sabaha karşı evlerinin yakınlarında komşusunun bahçesinde uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam evine getirildi. AFAD ekipleri, ailesi tarafından sevinçle karşılanan yaşlı adamla yakından ilgilendi.

Yaşlı adamın bulunması yakınlarını sevince boğdu;

Hayatından endişe ediliyordu, komşunun bahçesinde uyurken bulundu
Hayatından endişe ediliyordu, komşunun bahçesinde uyurken bulundu
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Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası komşusunun tarlasında uyurken bulundu Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası komşusunun tarlasında uyurken bulundu Denizdeki gizli tehlike Denizdeki gizli tehlike
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öldü zannediliyordu! Alzaymır hastası yaşlı adam hiç akla gelmeyen yerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öldü zannediliyordu! Alzaymır hastası yaşlı adam hiç akla gelmeyen yerde bulundu - Son Dakika
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