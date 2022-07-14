Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Gece yarısından itibaren arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam kaybolduktan 9 saat sonra sabaha karşı evlerinin yakınlarında komşusunun bahçesinde uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam evine getirildi. AFAD ekipleri, ailesi tarafından sevinçle karşılanan yaşlı adamla yakından ilgilendi.

Değirmenli köyünde yaşayan 81 yaşındaki Durmuş Uncu'dan haber alamayan yakınları, bir süre yaşlı adamı kendi imkanları ile aradı Yaşlı adamın bulunamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan yakınları, yardım istedi.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Öldü zannediliyordu! Alzaymır hastası yaşlı adam hiç akla gelmeyen yerde bulundu - Son Dakika

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