OlduBil, hayatın her alanına kolaylık getirmek için geliyor - Son Dakika

OlduBil, hayatın her alanına kolaylık getirmek için geliyor

05.11.2020 13:51
OlduBil, hayatın her alanına kolaylık getirmek için geliyor, System.String[]

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Limak Şirketler Grubu'nun finansal teknolojileri de içeren dijital hizmetler platformu OlduBil'e ilişkin, "Çok hızlı bir biçimde tasarlanarak hayata geçirilen bu platform, günlük hayatımızdaki pek çok işlemi basitleştirip çözüyor.

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Limak Şirketler Grubu'nun finansal teknolojileri de içeren dijital hizmetler platformu OlduBil'e ilişkin, "Çok hızlı bir biçimde tasarlanarak hayata geçirilen bu platform, günlük hayatımızdaki pek çok işlemi basitleştirip çözüyor. Aynı zamanda kullanıcının lehine anında avantajlar yaratıyor." dedi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir'in ev sahipliğinde, Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven, Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Colendi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekmen ve Türk Para Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz'ın katılımıyla OlduBil tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, OlduBil'i sadece yenilikçi bir finansal ödeme aracı olarak değil, hayatı kolaylaştırmak için pratik çözümler sunan dijital bir müşteri hizmet platformu olarak konumladıklarını belirtti.

Özdemir, "Çok hızlı bir biçimde tasarlanarak hayata geçirilen bu platform, günlük hayatımızdaki pek çok işlemi basitleştirip çözüyor. Aynı zamanda kullanıcının lehine anında avantajlar yaratıyor." dedi.

3 yılda 1 milyon kullanıcı hedefi

Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven ise ilk yıl 100 bin kullanıcıya, 3 yılın sonunda 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ergüven, OlduBil'in yakın zamanda devreye alınması planlanan mikro kredi özelliğine de işaret ederek, "Burada ne kadar mikrokredi kullanılabileceği konusunda bir limit belirlemedik. Ancak asgari ücret civarında bir tutar olmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

OlduBil hakkında

Dünyada yaşanan dijital dönüşümün sunduğu fırsatları, 7'den 70'e herkes için erişilebilir kılma ve hayatı kolaylaştırma vizyonu ile bir "platform şirket" olarak kurulan Limak Müşteri Çözümleri AŞ, ilk markası OlduBil'i kullanıcıların hizmetine sundu.

OlduBil kullanıcıları, banka hesapları olmasa bile 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenle ödeme yapma ve anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan anında nakit iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Sadece ad-soyad ve telefon numarası girerek bir dakikadan daha kısa sürede ücretsiz kayıt olunabilen OlduBil mobil uygulaması ile kullanıcılar, Mastercard lisanslı bir sanal karta anında sahip olabiliyor. OlduBil, bu sanal kart ile pandemi döneminde giderek artan internet alışverişleri için de güvenli bir ödeme yöntemi sunuyor.

Yıllık hesap işletim ücreti alınmayan OlduBil ile hesaptaki paranın tüm kontrolü kullanıcının kendisine bırakılırken, arzu eden kullanıcılar, uygulama üzerinden ya da anlaşmalı noktalardan temassız özellikli fiziksel kart talebinde de bulunabiliyor.

OlduBil hesabına 7/24 para yükleyebilen kullanıcılar, cep telefonundan, elektriğe kadar pek çok kurumun faturasını OlduBil uygulamasından ödeyebiliyor. OlduBil ile fatura taksitlendirmek de mümkün oluyor. Taksitlendirmeye Limak Enerji faturaları ile başlayan OlduBil, bu hizmeti kısa sürede diğer kurum faturalarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.

Mikro kredi özelliği yakında

OlduBil'in öne çıkan diğer bir yenilikçi özelliği mikro kredi ise yakında kullanıcıların hizmetine sunulmuş olacak.

OlduBil'in anlaşmalı finansman kuruluşları vasıtasıyla sunacağı mikro kredi sayesinde kullanıcılar, acil nakit ihtiyaçlarını OlduBil uygulaması üzerinden çok hızlı şekilde karşılayabilecek.

Temelleri bu yılın başında atılan OlduBil'in kart ve cüzdan altyapısı 6493 sayılı kanun kapsamında BDDK lisanslı Türk Elektronik Para AŞ tarafından sağlanırken, kredi skorlama hizmeti için ise Colendi Yapay Zeka ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri AŞ ile birlikte çalışılıyor.

Batuhan Özdemir, Yönetim Kurulu, Limak Holding, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OlduBil, hayatın her alanına kolaylık getirmek için geliyor - Son Dakika


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