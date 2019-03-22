Öldüğü 20 Gün Sonra Anlaşıldı
45 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Zeki Özer'in (78) dairesinden kötü kokuların yayılması üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, daireye girdiğinde Özer'in çürümeye başlayan cesediyle karşılaştı.
Ceset, incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Dairesinde yalnız yaşayan Özer'in, yaklaşık 20 gün önce yaşamını yitirdiği belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA
Karısını Öldürüp Oğlunu Aradı: Annenizi Öldürdüm, Hakkınızı Helal Edin
Erdoğan'ın Övgüyle Bahsettiği Yeni Zelanda Başbakanı'na Ölüm Tehdidi
Ölümden Saliselerle Kurtuldular
Kevin Durant'ın Kardeşi Clifford Dixon, Doğum Gününde Öldürüldü