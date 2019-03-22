Son Dakika Haberleri: Öldüğü 20 Gün Sonra Anlaşıldı

Öldüğü 20 Gün Sonra Anlaşıldı

45 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Öldüğü 20 Gün Sonra Anlaşıldı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Zeki Özer'in (78) dairesinden kötü kokuların yayılması üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, daireye girdiğinde Özer'in çürümeye başlayan cesediyle karşılaştı.

Ceset, incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dairesinde yalnız yaşayan Özer'in, yaklaşık 20 gün önce yaşamını yitirdiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA

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