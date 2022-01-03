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Öldüğü belirtilen 5 aylık bebek, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı - Son Dakika

Öldüğü belirtilen 5 aylık bebek, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı

03.01.2022 15:49
Öldüğü belirtilen 5 aylık bebek, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı

Adana'da akıllara durgunluk veren bir yaşandı. Beş aylık hamile bir kadın bebeğinin öldüğü belirtilerek düşük yaptırılıp bebeği alındı. Ölüm raporu düzenlenip aileye teslim edilen bebek kefenle gömülmeye götürülürken canlandı.

Akıllara durgunluk veren olayda, 5 aylık hamile kadının öldüğü zannettiği bebeği, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı. Peki, ya geç kalınsaydı?

"KEFENİ AÇTIĞIMDA CANLI GÖRDÜM"

Hastane bahçesinde çocuğundan iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, yaşadıklarına inanamadığını söyledi. Sert, "Bebeğimin cenazesini aldıktan sonra yolda ağlama sesini duyunca irkildim. İlk başta inanmadım, 'imkanı yok' dedim ama kefeni açtığımda canlı olduğunu gördüm. Hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum ve gördüm. Bir baba olarak çektiğim acı anlatılmaz. Bana ölü diye verdiler, yaşayan çocuğumu 'al, göm' diye verdiler. Eşimin psikolojisi de çok kötü. İhmal varsa araştırılsın istiyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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SON DAKİKA: Öldüğü belirtilen 5 aylık bebek, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı - Son Dakika
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