Son Dakika Haberleri: Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ilk kez ortaya çıktı
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Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ilk kez ortaya çıktı

1 saat önce

Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov 5 Temmuz’dan bu yana ilk kez ortaya çıktı. Türkmen lider, pazartesi günü Türkmenbaşı şehrinde düzenlenen 1. Hazar Ekonomik Forumu’nun açılış programında konuştu

Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ilk kez ortaya çıktı, System.String[]
Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov 5 Temmuz'dan bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Berdimuhammedov, pazartesi günü Türkmenbaşı şehrinde düzenlenen 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun açılış programında konuştu. Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan temsilcilerine seslenen Türkmen liderin konuşması canlı olarak yayınlandı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
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