Öldüğü zannedilen bebek yaşarsa ismi Savaş olacak - Son Dakika

Adana'da mucize denilecek bir olay yaşandı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi. Mezarlık yolunda ağlama sesi sonrası bebeğin yaşadığı anlaşıldı.

KUVÖZDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Bebeğin yoğun bakım servisindeki kuvözde yaşam mücadelesi 4'üncü gününde devam ediyor. Baba Hasan Sert, olayda ihmali olanların cezalandırılması adına başlatılan soruşturma için yetkililere teşekkür etti. Hastanedeki bebeğinden iyi bir haber beklediğini dile getiren Hasan Sert, "Hala inanamıyorum. Çocuğun ağlaması, torbayı ve kefeni açmam, bebeği oradan çıkarmam, anlatılmaz bir şey. Normal sağlıklı bir bebeği koysanız bile o torbada yaşaması imkansız. Bebeğimin tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm personele çok teşekkür ederim.Böyle bir durumu düşmanım bile yaşamasın" sözlerine yer verdi.

"YAŞARSA İSMİ SAVAŞ OLACAK"

Anne Melek Sert ise hala psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Bebeklerinin yaşaması halinde 'Savaş' ismini vereceklerini kaydeden Melek Sert, "Bebeğimiz 400 gramın altında olduğu için doğum belgesi alamadık ancak yaşaması halinde belgesini alıp ve kimliğini çıkartacağız. Hala şoktayım. Geceleri uyuyamıyorum, çocuğumu düşünüyorum. Düşünmem gereken 2 evladım daha var ama beynim, aklım hala bebeğimde. Sadece ilk doğumunda gördüm, hastanede hiç görmedim. İlk başta 'İbrahim' ismini vermeyi düşünüyorduk ancak ölümle savaştığı için eşim 'Savaş' ismini düşündü. O çocuk savaşıyor. Hastanede öldüğünü söylediler, eşim yarım saat sonra arayıp yaşadığını söyleyince şok oldum. Hastaneden kendi isteğimle, imza atarak çıktım. Kalamadım. Hiçbir anne o acıyı tatmasın, çok zor" diye konuştu.