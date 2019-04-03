Son Dakika Haberleri: Öldükten Sonra Arkasından Okunması İçin Yasin-i Şerif Kitabı Dağıtıyor

Öldükten Sonra Arkasından Okunması İçin Yasin-i Şerif Kitabı Dağıtıyor

29 dakika önce

Konya'da yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Mutlu, arkasından okunması için ölmeden önce Yasin-i Şerif kitapları dağıtıyor.

Öldükten Sonra Arkasından Okunması İçin Yasin-i Şerif Kitabı Dağıtıyor, System.String[]
Konya'da yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Mutlu, arkasından okunması için ölmeden önce Yasin-i Şerif kitapları dağıtıyor.

Karatay ilçesinde bir apartman dairesinde tek başına yaşayan Ayşe Mutlu, öldükten sonra arkasından okunması için kendi adına 400 Yasin-i Şerif'in bulunduğu cüz bastırdı.

Ziyaretçilerine Yasin-i Şerif kitabı hediye eden Mutlu, okuyanların kendisini hatırlamasını ve arkasından dua etmelerini istiyor.

Mutlu, "Kendi işimi kendim gördüm. 'Herkes arkamdan bana dua okursa ahirette rahat ederim' diye düşündüm. Bu yüzden param varken bastırmak iyi oldu." dedi.

Öte yandan çevresinde hayır işlerine düşkünlüğü ile bilinen Mutlu, daha önce de okullara kendisi ve ölen eşi adına 3 çeşme yaptırdı.

Mutlu, para biriktirmeye devam ettiğini ve birikimlerini hayır işleri için harcayacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:30 Kaynak: AA

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