Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne olacak? - Son Dakika
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Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne olacak?

27.07.2022 03:06
Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne olacak?

İnternetin en büyük nimetlerinden biri olan sosyal medya hesaplarımıza biz öldükten sonra ne olacak? Yazımızda anlattık...

Tüm dünyada yaşanan dijital dönüşümün lokomotifi konumunda yer alan internet, son yıllarda popüler hale gelen sosyal medya platformlarıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Hayatımızın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz platformlar, internetin altın çağını yaşadığımız bu dönemde her geçen gün daha da güçleniyor. Peki severek kullandığımız sosyal medya hesaplarımıza biz öldükten sonra ne olacak? Yazımızda anlattık.

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımız kapatılacak mı?

Facebook

2004 yılında hizmet vermeye başlayan Facebook, kullanıcılara bu tür durumlarda devreye girmesi için iki farklı seçenek sunuyor. Kullanıcılar, istemeleri halinde hesaplarını anıtlaştırmanın yanı sıra Facebook'tan kalıcı olarak silinmesini talep edebiliyor.

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne olacak?

Hesabın anıtlaştırılması durumunda ise hesabınızı yönetmesi için bir varis belirlenmesi gerekiyor. Ancak burada oldukça ince detaylar olduğunu belirtelim.

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Anıtlaştırılmış hesaplar

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne olacak?

Anıtlaştırılan hesaplar, bir kişi vefat ettikten sonra kişinin arkadaşlarının ve ailesinin bir araya gelip anılarını paylaşmalarını sağlayan bir yerdir. Anıtlaştırılmış hesapların temel özellikleri şunlardır:

Kişinin profilinde adının yanında "Anısına" ifadesi yer alır.

Hesabın gizlilik ayarlarına bağlı olarak, kişinin arkadaşları anıtlaştırılmış zaman tünelinde anılarını paylaşabilir.

Kişinin paylaştığı içerikler (ör. fotoğraflar, gönderiler) Facebook'ta kalır ve paylaşıldıkları hedef kitle bunları Facebook'ta görebilir.

Anıtlaştırılmış profiller "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" önerileri, doğum günü hatırlatmaları, reklamlar gibi herkese açık alanlarda görünmez.

Anıtlaştırılmış bir hesaba hiç kimse giriş yapamaz.

Bir hesap varisi olmayan anıtlaştırılmış hesaplarda değişiklik yapılamaz.

Geçerli bir anıtlaştırma talebi almamız halinde, yöneticisinin hesabı anıtlaştırılan tek yöneticili Sayfalar Facebook'tan kaldırılır.

Hesap varisleri

Hesabın anıtlaştırılması halinde hesabınızın yönetilmesi için seçilen kişidir. Facebook, bu tür durumlarda hesap varisi seçilmesini şart koşmaz, ancak anıtlaştırılmış hesap adına gelen arkadaşlık isteklerinin kabul edilmesi, saygı amaçlı profil resmi ve kapak fotoğrafının değiştirilmesi gibi birçok aktivite için hesap varisi gereklidir.

Vefat etmeniz durumunda hesabı silme

Eğer öldükten sonra hesabınızı anıtlaştırmak yerine tamamen silmek istiyorsanız, aşağıda verdiğimiz adımları izleyebilirsiniz. Hesabınızın tamamen silinmesi için birinci dereceden yakınınızın öldüğünüzü resmi belgelerle platforma bildirmesi gerekecektir. Bu durumda tüm mesaj, fotoğraf, gönderi, yorum, ifade ve bilgilerinizin Facebook'tan derhal ve kalıcı olarak kaldırılacaktır.

Ayarlar ve Gizlilik'i seçin ve ardından Ayarlar'a tıklayın.

Anıtlaştırma Ayarları'na tıklayın.

Aşağı inin, Vefat ettikten sonra hesabının silinmesini talep et'e ve Ölümden Sonra Sil'e tıklayın.

Instagram

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne olacak?

2012 yılında Facebook'un 1 milyar dolara satın aldığı Instagram, ölüm halinde hesabı anıtlaştırma veya kalıcı olarak silme seçeneklerini sunuyor. Ancak Facebook'un aksine hesap varisi seçilmesinin yanı sıra tüm bu ayarları ölmeden önce gerçekleştirmenize izin vermeyen platform, hesabınızın anıtlaştırılması veya tamamen silinmesi için birinci dereceden yakınınızın öldüğünüzü resmi belgelerle kanıtlamasını şart koşuyor.

Instagram öldükten sonra hesabınızı anıtlaştırmak için, ölüm ilanı veya gazete haberi gibi belgeleri talep ederken, hesabın tamamen kaldırılması için de vefat eden kişinin doğum belgesi, ölüm belgesi ve vefat eden kişinin veya mirasının yasal temsilcisi olduğunuza dair bazı belgeler istiyor.

Twitter

Bir Twitter kullanıcısının vefat etmesi durumunda, vefat eden kişiye ait hesabın devre dışı bırakılması için kişinin yasal mirasçısı veya onaylanmış birinci derece aile üyesi ile birlikte hareket ediliyor.

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne olacak?

Bu tür durumlarda vefat eden kullanıcının hesabının kaldırılması için birinci derece aile üyeleri ve kişi adına hareket etme yetkisine sahip kişilerin online form doldurarak platformla iletişime geçmesi gerekiyor.

İsteğin gönderilmesinin ardından vefat eden kişi hakkında bilgiler, başvuran kişinin kimliğinin kopyası ve vefat eden kişinin ölüm sertifikası gibi ek ayrıntıların sunulması için gereken talimatlar e-posta ile iletiliyor. Ardından bu bilgiler platform tarafından incelenecek ve söz konusu hesap silinecektir.

YouTube – Google

2005 yılında hizmet vermeye başlayan video barındırma platformu YouTube, genellikle Google hesaplarıyla ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle Google kullanıcıları, ölmeden önce belirli bir süre işlem yapılmadığında hesaplarına ne olacağını belirlemek için "Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi"ni kullanabilirler.

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne olacak?

Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi, kullanıcıların belirli bir süre etkin olmamaları durumunda hesap verilerinin bazı kısımlarını paylaşmaları, bunu birilerine haber vermeleri veya hesabın silinip silinmeyeceğini belirlemek için kullanabileceği bir yöntemdir. Bu aracın kullanılması durumunda öldükten sonra Google ve YouTube hesabınız tamamen kaldırılacaktır.

Bu aracın kullanılmaması durumunda ise vefat ettikten sonra birinci dereceden akrabalar veya temsilciler, söz konusu hesabı kapatmak veya hesaptan veri almak için gerekli belgelerle talepte bulunabilirler.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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