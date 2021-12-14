Öldükten sonra telefonumuzdaki bilgilere ne olur? - Son Dakika

Dijital Miras ve 7 günlük gizlilik raporu gibi özellikleri sunan iOS 15.2 yayınlandı. iOS 15.2 yazılım güncellemesi ile gelen tüm yenilikler haberimizde.

GİZLİLİK

Ayarlar'daki Uygulama Gizlilik Raporu, uygulamaların son 7 gün içinde konumunuza, fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize ve daha fazlasına hangi sıklıkta eriştiğini ve uygulamalara ait ağ etkinliklerini görmenizi sağlar.

APPLE KİMLİĞİ

Dijital Miras, kişileri, vefat etmeniz durumunda iCloud hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için "Vâris" olarak atamanıza olanak tanır.

KAMERA

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max üzerinde makro fotoğraf ve video çekmek üzere Ultra Geniş lense geçmek için makro fotoğraf denetimi Ayarlar'da etkinleştirilebilir.

TV UYGULAMASI

Mağaza sekmesi, tek bir yerden filmleri satın almanızı, kiralamanızı veya onlara göz atmanızı sağlar.