"Öldür Beni" Şarkısının Ufuk Kevser Remix'li Versiyonu Kliplendi!..

Sözü ve müziği Güliz Ayla'nın kendisine, düzenlemesi İskender Paydaş'a ait olan ve albümün en beğenilen şarkılarından "Öldür Beni"nin Ufuk Kevser imzalı remix versiyonunun klibi Gözde Günar yönetmenliğinde kaydedildi.

ELEKTRİK KESİLİNCE ARKADAŞLARIYLA KLİP ÇEKTİ!..

Kız arkadaşlarıyla yaptığı bir şehir dışı yolculuğunda kaldıkları yerde kar nedeniyle elektrik kesildiği için gece boyu fener ve mumlarla aydınlanan güzel sanatçı, kullandıkları ışıklardan etkilenerek Öldür Beni şarkısının remix versiyonuna klip çekmeye karar verdiklerini belirtti.

Işık, kamera, kurgu vb. tüm aşamalarda arkadaşlarıyla beraber imzası olan başarılı sanatçının yeni video klibi 2 günde tamamlandı.

Güliz Ayla'nın dikkat çekici saç & makyajı ve kıyafetleriyle göz doldurduğu klibin stylinginde Bedirhan Taşçı & Serhat Pabuçcu imzası bulunuyor.

Remix versiyonuyla beğeni toplayan şarkının video klibi müzik kanalları ve tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi.