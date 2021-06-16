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Öldürdü. "Vurduğumu anlamadım" dedi - Son Dakika

Öldürdü. "Vurduğumu anlamadım" dedi

16.06.2021 15:21
Öldürdü.

KOCAELİ'de elektronik kelepçeyle ev hapsindeki Kaan Şensoy'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erhan Dalbudak, duruşmada, "Küfür etti, korkutmak için ateş ettim. Vurduğumu anlamadım" dedi.

KOCAELİ'de elektronik kelepçeyle ev hapsindeki Kaan Şensoy'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erhan Dalbudak, duruşmada, "Küfür etti, korkutmak için ateş ettim. Vurduğumu anlamadım" dedi. Şensoy ailesinin avukatı, Erhan Dalbudak'ın 4 kez ateş ettiğini, Şensoy'u sırtından vurduğunu belirtti. Cumhuriyet Savcısı, Erhan Dalbudak'ın müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

Eski eşi Avukat Ezgi Ulugün'e tehditle cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan Kaan Şensoy, iddiaya göre geçen yıl Eylül ayında Başiskele ilçesinde kendisini ziyarete gelen birlikte içki içtikleri  Erhan Dalbudak tarafından silahla vurularak öldürüldü. Erhan Dalbudak ve yanındaki Hasan Özden tutuklandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Erhan Dalbudak ve Hasan Özden ile Şensoy'un ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

"YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM"Erhan Dalbudak savunmasında, olay tarihinde Kaan Şensoy'un isteği üzerine içki alıp  evine gittiğini belirterek, "Kaan ile birlikte alkol aldık. Hasan da benimle gelmişti. Hasan alkol almadı. Gece 05.00 gibi uyuduk. Sabah 08.00 sıralarında uyandık. Kaan ile tekrar alkol aldık. Kaan birileriyle mesajlaşıyordu. Bu sırada küfrediyordu. Ben Hasan'ı, 'Kalk gidiyoruz' diyerek uyandırdım. Kaan bana, 'Hasan gitsin, sen bekle. Birinden mesaj bekliyorum. Ona göre sen de gidersin' dedi. Bunun üzerine Hasan arabaya gitti. Devamında Kaan'a bir telefon geldi. Karşı tarafla küfürleşmeye başladı. Telefonu kapattıktan sonra ne olduğunu sorunca bana da küfretmeye başladı. Birbirimizi iteklemeye başladık. Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Kaan'ı vurduğumu anlamadım. Üzerime gelmeye devam edince, aşağı inerek arabada uyuyan Hasan'ı uyandırdım. Arabayla bulunduğumuz siteden çıktık. Hasan arabayı dağlık alana doğru sürdü. Ben araca binerken elimde silah vardı. Hasan, bu silahı görüp şoka girdi. Kayınvalidem Sapanca'da olduğu için oraya gitmeyi düşündüm. Yolda jandarma tarafından durdurulduk ve teslim olduk. Hasan'ın olanlardan haberi yoktu. Zaten olay aniden gelişti. Gece boyunca Hasan ve Kaan'ın belimde silah olduğundan haberi yoktu" dedi.'JANDARMAYI GÖRENE KADAR BANA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ'Hasan Özden ise savunmasında, "Erhan, jandarmayı görene kadar bana hiçbir şey söylemedi. Ben çevirme olduğunu görünce, 'Ağabey sen bir şey mi yaptın?' diye sordum. Bunun üzerine bana Kaan'ın kendisine küfürler ettiğini ve ayağına doğru ateş ettiğini söyledi. Devamında jandarma bizi durdurdu. Hatta jandarmaya, 'Erhan bir şey yapmış. Benim haberim yok' dedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu."BEYANLARI ÇELİŞKİLİ"

Daha sonra söz alan Şensoy ailesinin avukatı, "Sanık Erhan tarafından maktule 4 kez ateş edilmiştir. Suç vasfının öldürme suçu olduğu ortadadır. Sanığın aşamalardaki beyanları çelişkilidir. Sanık Erhan'da herhangi bir darp, cebir izine rastlanılmamıştır. Maktul sırtından vurulmuştur. Dolayısıyla Erhan'ın maktulle tartıştığı yönündeki savunmasına itibaredilmemelidir. Eylem planlı bir şekilde gerçekleşmiştir" dedi.MÜEBBET HAPİS İSTEDİCumhuriyet Savcısı mütalaasında, Erhan Dalbudak'ın Kaan Şensoy'u tabancayla vurarakölümüne sebebiyet verdiği ve kasten öldürme suçunu işlediğinin anlaşıldığını vurgulayarak sanığa müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık Hasan Özden hakkında ise, sanığın aksi kanıtlanamayan savunmasına ve tanık beyanlarına bakılarak kasten öldürme suçunu işlediğine dair kesin delil elde edilemediğini vurgulayan Cumhuriyet Savcısı, Özden'in beraatine karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, Hasan Özden'in tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak cezaevinden tahliye edilmesine ve sanık Erhan Dalbudak'ın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı 7 Temmuz gününe erteledi.

Öldürdü. Vurduğumu anlamadım dedi
Öldürdü. Vurduğumu anlamadım dedi
Öldürdü. Vurduğumu anlamadım dedi

Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli, Silah, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldürdü. 'Vurduğumu anlamadım' dedi - Son Dakika


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