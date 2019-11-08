Son Dakika Haberleri: Öldürdüğü adamın cesedinin yerini cezaevinde itiraf etti
Son Dakika 3. Sayfa Öldürdüğü adamın cesedinin yerini cezaevinde itiraf etti

Öldürdüğü adamın cesedinin yerini cezaevinde itiraf etti

7 saat önce

Denizli'de geçtiğimiz eylül ayında bir anda ortadan kaybolan 42 yaşındaki tır şoförü Oktay Bayram'ın cesedi bir eğlence mekanının bahçesine gömülü halde bulundu.

Öldürdüğü adamın cesedinin yerini cezaevinde itiraf etti, System.String[]

Denizli'de geçtiğimiz eylül ayında bir anda ortadan kaybolan 42 yaşındaki tır şoförü Oktay Bayram'ın cesedi bir eğlence mekanının bahçesine gömülü halde bulundu. Katil zanlısının ceza evinde itirafta bulunması üzerine Bayram'ın cesedini polis ve jandarma iş makineleri ile kazı yaparak çıkardı.


Olay, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz eylül ayında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan tır şoförü Oktay Bayram ile ilgili polis ve jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Soruşturma kapsamında İsmail A., isimli şahıs ise gözaltına alınarak, cinayet suçlaması ile tutuklandı. Ancak sorguya rağmen İsmail A., öldürdüğü Bayram'ın cesedinin yerini söylemedi. Ceza evine konulan İsmail A., dün yetkililere Bayram'ın öldürdükten sonra gömdüğü yeri söylemesi üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. İsmail A.'nın gösterdiği eğlence mekanının bahçesine gelen ekipler burada iş makineleri ile kazı çalışması başlattı. Kazının ikinci gününde ise Bayram'ın cesedine ulaşıldı. Gömüldüğü yerden çıkarılan Bayram'ın cesedi ardından cenaze aracı ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, katil zanlısı İsmail A.'da ceza evinden olay yerine getirilerek tatbikat yaptırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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