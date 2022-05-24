ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINI MANDIRANIN FOSEPTİĞİNE GÖMMÜŞ - Son Dakika
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ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINI MANDIRANIN FOSEPTİĞİNE GÖMMÜŞ

24.05.2022 20:00

AKSARAY'da kaybolan arkadaşı Murathan Bilgiç'i (29), arama çalışmaları sırasında öldürdüğü ortaya çıkan Sebrail Atmaca (32), tutuklandı.

AKSARAY'da kaybolan arkadaşı Murathan Bilgiç'i (29), arama çalışmaları sırasında öldürdüğü ortaya çıkan Sebrail Atmaca (32), tutuklandı. Atmaca'nın jandarmadaki ifadesinde, 'Cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp, üzerine toprak boşalttım. Daha sonra otomobilini de ateşe vererek yaktım dediği belirtildi.

Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, pazar günü öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca'nın kendisine olan 40 bin liralık borcunu ödemek için çağırdığını söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı.

Ekipler Atmaca'nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı. Gözaltına alınan Atmaca, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca'nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç'in cesedine ulaştı.

Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan Sebrail Atmaca'nın, Murathan Bilgiç ile aramızda satın aldığım otomobilin kalan 40 bin liralık borcu nedeniyle husumet vardı. Olay günü aramızda tartışma çıktı, bana küfür etmeye başladı. Tabancamla Bilgiç'in göğsüne 2, başına 1 el ateş ettim. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedini taşımak istedim. Ancak cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp, üzerine toprak boşalttım. Daha sonra otomobilini de ateşe vererek yaktım. Olaydan sonra pişman oldum dediği belirtildi. Atmaca, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINI MANDIRANIN FOSEPTİĞİNE GÖMMÜŞ
ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINI MANDIRANIN FOSEPTİĞİNE GÖMMÜŞ
ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINI MANDIRANIN FOSEPTİĞİNE GÖMMÜŞ
ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINI MANDIRANIN FOSEPTİĞİNE GÖMMÜŞ

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Kaynak: DHA

Jandarma, Ortaköy, Çiftçi, Pazar, Güncel, Son Dakika

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