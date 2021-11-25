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Öldürdüğü arkadaşının boğazındaki delikle alay ettiğini öne süren sanığa 14 yıl 2 ay hapis - Son Dakika

Öldürdüğü arkadaşının boğazındaki delikle alay ettiğini öne süren sanığa 14 yıl 2 ay hapis

25.11.2021 13:49
Öldürdüğü arkadaşının boğazındaki delikle alay ettiğini öne süren sanığa 14 yıl 2 ay hapis

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşı Zeki Asya'yı bıçaklayarak öldüren ve savunmasında maktulün boğazındaki deliğe elini soktuğunu öne süren gırtlak kanseri sanık, haksız tahrik indirimiyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşı Zeki Asya'yı bıçaklayarak öldüren ve savunmasında maktulün boğazındaki deliğe elini soktuğunu öne süren gırtlak kanseri sanık, haksız tahrik indirimiyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Balcı ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın karardan önceki son savunmasını dinledi.

ÖNCEKİ SAVUNMASINDA 'BOĞAZIMDA AÇILAN DELİĞE ELİNİ SOKTU' DEMİŞTİ

Mahkemedeki son savunmasında önceki beyanlarını tekrar eden sanık Hüseyin Balcı, önceki duruşmada maktulü kardeşi gibi sevdiğini ve öldürme amacının olmadığını söyleyerek, "Ben gırtlak kanseriyim, konuşmakta güçlük çekiyorum ancak kendimi ifade edebiliyorum. Kanser nedeniyle boğazımda açılan deliğe elini soktu. Ben ondan kurtulmak için çok uğraştım. Evimden gitmesini istedim fakat başaramadım. Karın bölgeme bıçakla vurarak 'beni öldürmezsen ben kendimi öldürürüm' dedi. Boğazımla uğraşmaya devam etti. Ellerimi tutunca konuşamadım. Çocuk ve torunlarıma küfür de etti. Bir ara onun üzerine düştüm. Bu esnada mı yoksa başka bir zaman mı maktul yaralandı, bilmiyorum. Zeki'yi kardeşim gibi seviyordum, öldürmek istemedim" dedi.

MAHKEME 'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULADI

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunun haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek, müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Hüseyin Balcı'nın 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

OLAY

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşayan Hüseyin Balcı, evinde 4 arkadaşıyla bir araya geldi. El yapımı içki içerlerken Hüseyin Balcı, arkadaşı Zeki Asya'yı (52) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Balcı ve diğer 3 arkadaşı gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Balcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

(Abdullah Güçlü-İHA)

Öldürdüğü arkadaşının boğazındaki delikle alay ettiğini öne süren sanığa 14 yıl 2 ay hapis

Eskişehir, Mahkeme, Balcı, Asya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öldürdüğü arkadaşının boğazındaki delikle alay ettiğini öne süren sanığa 14 yıl 2 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öldürdüğü arkadaşının boğazındaki delikle alay ettiğini öne süren sanığa 14 yıl 2 ay hapis - Son Dakika
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