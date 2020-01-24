Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika

Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası

6 saat önce

Antalya'da bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken polis ekiplerince yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası, System.String[]

Antalya'da bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken polis ekiplerince yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Soner Ersundu, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık Ersundu, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek, "O bana saldırmasaydı ben böyle bir şey yapmazdım, pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı, beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ersundu'yu "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kepez ilçesinde Sadık Cantürk, Soner Ersundu ve Ayşegül G. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Cantürk hayatını kaybetmişti. Cesedi kanala atmaya çalışan Ersundu, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Ersundu tutuklanmış, kız arkadaşı Ayşegül G. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ayşegül G. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı
Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:15:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]