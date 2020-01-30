Öldürdüğü çocuğun evini soyan komşunun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Küçükçekmece'de komşusu olan 16 yaşındaki çocuğu öldürüp evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişinin "çocuğu kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Çendik ile müştekiler ve avukatı katıldı.

Duruşmada, söz verilen müşteki Asuman Koç, maktul Ahmet Yusuf Öz'ün oğlu olduğunu, babasıyla boşandıklarını, oğlunun anneannesi ve dedesiyle yaşadığını, kendisinin de onlarla yaşadığını ancak yeni evlendiği için evden ayrıldığını söyledi.

Sanık Ferhat Çendik'in üst kat komşusu ve kiracısı olduğunu anlatan müşteki Koç, "Sanık 6 sene kiracımızdı. Bize ve oğluma anormal bir davranışını görmedim. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

Duruşmaya tanık olan gelen K.A, sanığın eski eşi olduğunu, boşandığını, tanıklıktan çekilmek istediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Meral İzgi, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden maktul ile ilgili rapor geldiğini, raporda maktulün engelli olduğunun belirtildiğini ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının davaya katılma talebinde bulunduğuna dair bir dilekçeyi mahkemeye gönderdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Asuman Koç ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılmalarının kabulüne karar vererek, esasa dair mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz'ün anneannesi ve dedesi ile birlikte ikamet ettiği, 42 yaşındaki sanık Ferhat Çendik'in ise üst kat komşuları olduğu anlatıldı.

İddianamede, olay günü olan 29 Eylül 2018'den kısa süre önce maktul Öz'ün dedesinin Çorlu'ya gittiği, anneannesinin de 29 Eylül'de aynı yere gitmek için evden ayrıldığı belirtildi.

Maktul Ahmet Yusuf Öz'ün Çorlu'ya gitmek istemeyerek evde kaldığı ifade edilen iddianamede, anneannesinin torunuyla ilgilenmesini istemesi üzerine sanığın da olay tarihinde maktulün bulunduğu eve gittiği aktarıldı. İddianamede, Ahmet Yusuf Öz'ü 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Çendik'in, eve hırsız girdiği çocuğun da bu sebeple öldürüldüğü görüntüsünü vermek için eşyaları dağıttığı, çaldığı cep telefonu ve televizyonu ise sattığı kaydedildi.

İddianamede, zanlı Çendik'in, maktule göz kulak olmak için eve gittiği, sohbet ettikten sonra bir süre sonra uyuşturucu madde kullandığını iddia ettiği Öz'ün kendisine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğü ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanığın gösterdiği yerde cinayette kullandığı bıçağın bulunduğu da bildirildi.

İddianamede, sanık Ferhat Çendik hakkında, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hırsızlık" ve "bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.