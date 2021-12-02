Öldürdüğü eski eşi Fulya'yı hamileyken de ekmek bıçağıyla kovalamış - Son Dakika

İZMİR'de birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'un (32), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Öztürk'ün annesi Ayşe Öztürk ve diğer tanıklar, Baştosun'un, Öztürk'ü hamileyken de ekmek bıçağıyla evin içinde kovaladığını söyledi.

Olay, geçen yıl 9 Aralık'ta, Fulya Öztürk'ün Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede yaşandı. 1'i ilk eşinden olan 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, Öztürk'ün yaşamını kaybettiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polise teslim olan ve ifadesinde Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.