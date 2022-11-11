Babanın kızı tarafından döverek öldürüldüğü olayla ilgili kritik detaylar! 20 yıl önce boşanmış - Son Dakika
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Babanın kızı tarafından döverek öldürüldüğü olayla ilgili kritik detaylar! 20 yıl önce boşanmış

11.11.2022 12:15

İzmir'in Tire ilçesinde 49 yaşındaki Meliha Geleç'in 79 yaşındaki babası Himmet Geleç'i döverek öldürdüğünün iddia edildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 20 yıl önce eşinden boşanıp babasıyla yaşamaya başladığı tespit edilen Meliha Geleç'in içine kapanık biri olduğu, kimseyle çok fazla görüşmediği belirlendi. Çıkarıldığı mahkemede çelişkili ifadeler veren Geleç tutuklandı.

Tire ilçesinin kırsal Toparlar Mahallesi'nde 9 Kasım günü Meliha Geleç, başka bir mahallede yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Durumdan şüphelenen akrabaları, Geleç'in kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi. Babası Himmet Geleç'i evde yerde hareketsiz başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet Geleç'in hayatını kaybettiği belirledi.

AYDIN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Himmet Geleç'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Meliha Geleç'i Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayıp, gözaltına aldı. 20 yıl önce eşinden boşanıp, babasıyla yaşamaya başladığı öğrenilen Meliha Geleç'in içine kapanık biri olduğu, kimseyle çok fazla görüşmediği ileri sürüldü.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha Geleç, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Babama bir şey yapmadım" dedi. Jandarma, savcılık ve çıkarıldığı mahkemede çelişkili ifadeler verdiği belirtilen Meliha Geleç, tutuklandı.

Babanın kızı tarafından döverek öldürüldüğü olayla ilgili yeni detaylar! 20 yıldır birlikte yaşıyorlarmış
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Babanın kızı tarafından döverek öldürüldüğü olayla ilgili kritik detaylar! 20 yıl önce boşanmış - Son Dakika

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