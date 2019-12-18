Öldürdüğü kadını 3 gün evinde saklayan zanlının davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öldürdüğü kadını 3 gün evinde saklayan zanlının davası - Son Dakika

Öldürdüğü kadını 3 gün evinde saklayan zanlının davası

7 saat önce

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Taslı ile tarafların avukatları katıldı.

Öldürdüğü kadını 3 gün evinde saklayan zanlının davası, System.String[]

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Taslı ile tarafların avukatları katıldı. Bir kısım müştekiler de duruşma salonuna SEGBİS ile bağlandı.

Zanlı, 10 yıldır birlikte yaşadığı Elif Özde Uzun'un olay günü vardiyasından 2 saat geç gelmesi nedeniyle kuşkulandığını ve cep telefonundaki mesajlara baktığını, maktul Uzun'la bu konuyla ilgili konuşma sonrasında mutfaktan bıçak aldığını anlattı.

Taslı, "Ne şekilde, kaç adet vurduğumu hatırlamıyorum. Pişmanım. Böyle yapmamalıydım. Kızımı annesiz bıraktım. Üzerine yorgan attım. Kızım bir şekilde içeri girerse annesini o şekilde görmesin diye kollarını bağladım. Kapıyı kilitledim, 3 gün boyunca kızımla aynı evde kaldım." dedi.

Erhan Taslı, suç aleti bıçak ve maktulun cep telefonunu bir kanala attığını, 2 ay sonra polis tarafından yakalandığını söyledi.

Uzun'un ablası Fatma Parim ise "Direnmesin diye sanık ablamın kollarını bağlamış, bu işi canavarca hisle yapmıştır." dedi.

Mahkeme, zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Haziran 2019'da maktulun evinde bıçaklanmış vaziyette bulunduğunu belirtildi.

Taslı'nın cinayet sonrası kapıyı kilitlediği, kızını da odaya girmemesi konusunda uyardığı kaydedilen iddianamede, Uzun'un iş arkadaşlarının şüphelenerek evine gittiği ve koku nedeniyle komşulara haber verdikleri kaydedildi.

İddianamede, zanlı Erhan Taslı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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