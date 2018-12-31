Son Dakika Haberleri: Öldürdüğü Kadını Çöpe Böyle Götürdü

Öldürdüğü Kadını Çöpe Böyle Götürdü

23 dakika önce

Öldürdüğü kadını çöpe böyle götürdü -Çöp konteynerının yanında cesedi bulunan kadına ayakkabı atığı süsü verdiHATAY - Hatay'da dün gece saatlerinde çöp konteynerının yanına bırakılan kadın cesedinin mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Öldürdüğü kadını çöpe böyle götürdü
-Çöp konteynerının yanında cesedi bulunan kadına ayakkabı atığı süsü verdi

HATAY - Hatay'da dün gece saatlerinde çöp konteynerının yanına bırakılan kadın cesedinin mobese görüntüleri ortaya çıktı. Gülüstan A.'nın cesedini çuvalda sürükleyerek çöp konteynerına getiren katil zanlısı İ.U. (51), cesede ayakkabı atığı süsü verdi.
Olay, dün gece saatlerinde merkez ilçe Antakya'nın Haraparası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Caddesinde ayakkabıcı esnafının yoğunlukta kullandığı çöp konteynerını hedef alan katil zanlısı, iddiaya göre 30 metre sürüklediği çuvalı çöp konteynerının yanına bıraktı. Özellikle akşam saatlerinde bırakılan katı atıkların olduğu çöp konteynerına gelen temizlik işçileri, çuvalın ağır olduğunu fark edince gerçek ortaya çıktı.
Vücudunda mermi veya herhangi bir kesici-delici alet izi bulunmayan kadının cesedinin otopsisi sürüyor.
Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan İ.U. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:55 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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