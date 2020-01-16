Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı

6 saat önce

Mardin'de bir kişi, darp edip öldürdüğü kadını kanepenin alt bölümüne sakladı.

Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı, System.String[]

Mardin'de bir kişi, darp edip öldürdüğü kadını kanepenin alt bölümüne sakladı. Kaçmaya çalışan zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Ş.Ç., kaldığı evde akrabası M.K. tarafından başına sert cisim vurularak öldürüldü. Çığlık seslerini duyan komşuları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Ş.Ç., hareketsiz halde, kanepenin alt bölümüne gizlenmiş vaziyette bulundu.


Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Ş.Ç.'nin öldüğü belirlendi. Kafasında darp izlerinin olduğu öğrenilen Ş.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.


Güvenlik güçlerince çevrede yapılan çalışmalar sonucu zanlının M.K. olduğu belirlendi. M.K., kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
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Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı
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