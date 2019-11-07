Öldürdüğü karısının cesediyle teslim olan sanık hakim karşısında

Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdüğü otomobiliyle İstanbul'da birkaç ilçe dolaşıp polise teslim olduğu iddia edilen Eren Erdoğan'ın, ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Eren Erdoğan, öldürdüğü iddia edilen karısı Fatma Erdoğan'ın babası Mehmet Alyar, annesi Kıymet Alyar ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde dolmuş şoförü olduğunu beyan eden sanık Eren Erdoğan, savunmasına Fatma Erdoğan ile tanışıp evlenmeye karar verdiklerini, ancak ailesinin bu evliliğe karşı çıktığını öne sürdü.

Sanık Erdoğan, bunun üzerine kaçarak evlendiklerini, ancak zaman içinde eşinin ailesinden kaynaklanan problemler yaşadıklarını anlattı.

Olay günü buluştuğu eşiyle sinemaya gittiklerini ileri süren Erdoğan, daha sonra otomobille yola çıktıklarını, bu sırada da eve dönmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktardı. Erdoğan, tartışma neticesi korkutma amacı ile torpidoda duran silahı aldığını iddia etti. Silahın ateş aldığını ve Fatma Erdoğan'ın yaralandığını ileri süren Erdoğan, "Hedef gözeterek ateş etmiş değilim. Sonrasında kendimi kaybetmişim, ne yaptığımı bilmiyorum." İfadelerini kullandı.

Eşini vurduktan sonra İstanbul'un çeşitli yerlerinde arabasıyla dolaştığını ve çantası ile telefonunu arabadan attığını hatırladığını, sonra ise Halkalı Polis Merkezine Amirliği'ne teslim olmak için müracaat ettiğini söyleyen sanık Erdoğan, "Tüm bu olaylardan dolayı üzgünüm, pişmanım" dedi.

Sanık, soru üzerine, dolmuş şoförlüğü yaptığı ve akşamları üzerinde yüklü hasılat olduğu için tabanca satın aldığını söyledi.

Duruşmada daha sonra ifadeleri alınan müştekiler Kıymet Alyar ve Mehmet Alyar, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren müşteki beyanları, adli raporlar, ihbar kaydı gibi somut delillerin varlığını gerekçe göstererek sanık Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın savunmasında bahsi geçen alışveriş merkezinin güvenlik kameralarından olay günü elde edilen görüntülerin sanığın fotoğrafları ile karşılaştırılarak inceleme yapılması için bilirkişiye gönderilmesini isteyen heyet, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müştekiler Kıymet ve Mehmet Alyar'ın "suçtan zarar gören" sıfatıyla davaya kabulüne de kararlaştırdı.

Duruşma ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi de 11 Temmuz 1996 yılında doğan Fatma Erdoğan ile sanık Eren Erdoğan arasında boşanma davasının sürdüğü anlatıldı.

Olay günü 16 Mart saat 20.43'te Fatma Erdoğan'ın 155 Polis İmdat hattını arayarak, davalık olduğu eşinin kendisini araçta kilitli olarak esir aldığı ihbarında bulunduğuna yer verildi.

İddianamede, HTS kayıtlarına göre, söz konusu ihbardan yaklaşık 10-15 dakika sonra sanığın tabanca ile Fatma Erdoğan'a 2 el ateş ettiği belirtildi. Sanık Eren Erdoğan'ın kullandığı araçla Başakşehir'den sonra Sarıyer'den Anadolu Feneri istikametine gittiği anlatılan iddianamede, saat 22.00 sıralarında Beykoz civarına geldiği, daha sonra FSM Köprüsünden tekrar Avrupa yakasına geçip Küçükçekmece İlçesine doğru yol aldığı ifade edildi.

Kollukça hazırlanan olay tutanağında, sanığın saat 22.45 sıralarında polis merkezine gittiğine vurgu yapılan iddianamede sanığın dosyadaki 155 Polis İmdat Hattı kayıtları nazara alındığında, öldürme olayını gerçekleştirmeden önce maktulü hürriyetinden yoksun bıraktığının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede sanığın "eşe karşı kasten öldürme", "eşe karşı silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.