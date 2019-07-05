Öldürdüğü kayınbiraderi ile düğünde omuz omuza eğlenmiş

İZMİR'in Konak ilçesinde, Tugay Keser'in (24), düğün gününün sabahında, eşi S.G.'nin ağabeyi Necati G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Necati G.'nin, çiftin yaşayacağı eve gelip, Tugay Keser'e, "Polis memurları beni kovalıyor. Kapıyı aç da içeriye sığınayım" dediği, bunun üzerine Keser'in balkondan evin anahtarını attığı ve eve giren Necati G.'nin Keser'i başından ve göğsünden vurduğu öğrenildi. Ayrıca, çiftinin kına gecesi ve düğünlerinin görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Tugay Keser'in sürekli güldüğü ve oyun havalarıyla eğlendiği, Necati G. ve Keser'in kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak eğlendikleri görüldü.Olay, pazartesi günü saat 07.00 sıralarında, Tepecik semti Güney Mahallesi'ndeki 1143 Sokak'ta meydana geldi. Pazar gecesi düğünün ardından gelin S.G., babasının evine, damat Tugay Keser ise bir erkek arkadaşıyla birlikte, eşiyle oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, saat 07.00 sıralarında S.G.'nin ağabeyi Necati G., geldi. Keser'e, polis memurları tarafından kovalandığını söyleyen Necati G., eve sığınmayı istedi. Bunun üzerine Keser, anahtarı balkondan Necati G.'ye attı. Eve giren Necati G., yanındaki tabancayı Keser'e doğrultup 4 el ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Keser kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tugay Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın ardından çalışma başlatan polis, kısa sürede Necati G.'yi suç aleti tabancayla yakaladı. Haberi duyup, olay yerine gelen Keser'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Tugay Keser'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Tugay Keser'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.Polise verdiği ifadede, "Çok alkollüydüm ve kendimde değildim. Onu şeytan olarak gördüm" diyen Necati G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tugay Keser'in amcası Tuncay Keser (50), olayla ilgili açıklama yaptı. Necati G.'nin daha önce yeğenine, "Bu kızı sana yar etmeyeceğim" diyerek saldırdığını söyleyen Tuncay Keser, "Bu adam binlerce liralık tabancayı nasıl buldu? Bunun araştırılmasını istiyoruz. Bu katil zanlısı sorunlu bir çocuk. Ablasını kıskandığını düşünüyoruz" dedi.KINA GECESİ VE DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, genç çiftin cumartesi günkü kına gecesi ve pazar günkü düğünlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, damat Tugay Keser'in sürekli güldüğü ve oyun havalarıyla eğlendiği, yakınlarıyla danslar ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, katil zanlısı Necati G. ile kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak eğlendikleri de yer aldı.

- İzmir